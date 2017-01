அப்படியே அம்மா வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல.. தீபா பேச்சை கேட்டு உருகிய அதிமுக பெண்கள்

தீபாவின் உருவமும், குரலும் ஜெயலலிதாவை போன்றே இருப்பது அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியான அடிமட்ட பெண்களிடம் பெரும் ஈர்ப்பை உருவாக்கி வருகிறது

English summary

AIADMK womens see Jayalalitha in Deepa's actions as they want she should be enter politics.