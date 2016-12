சசிகலாவை பொதுச்செயலராக்குவதா? அதிமுகவினர் கொந்தளிப்பு- வெடித்தது போராட்டம்!

அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டதற்கு அக்கட்சி தொண்டர்கள் பல இடங்களில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆர்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 14:31 [IST]

English summary

AIADMK workers protest against Sasikala. Our only grouse is that she did not allow anyone, including ministers, to meet Amma. Some AIADMK cadres told How can she think of becoming her successor in every sense.