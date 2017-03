ஜெ. உடல்நிலை பற்றிய அறிக்கையில் முக்கிய முரண்பாடு.. ஸ்டாலின் பேட்டி

ஜெயலலிதாவின் மருத்துவ அறிக்கையில் முரண்பாடுகள் உள்ளன. அவரது மரணம் குறித்து நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

The Apollo and AIIMS medical reports were controry, says MK Stalin