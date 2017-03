ஜெ. சிகிச்சை விவரங்கள்... தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்த டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள்!

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தமிழக அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 13:44 [IST]

English summary

The AIIMS team has submitted its report on its treatment to late Jayalalitha during her Apollo days in Chennai to the TN Govt.