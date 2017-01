ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிக்கிறீர்களா?.. வாங்க கருத்துக்களைப் பதிவிடுங்க! #wedojallikkattu

நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டை ஆதரிக்கிறீர்களா.. ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்க கோருகிறீர்களா.. உங்களது கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:02 [IST]

English summary

Everybody in Tamil Nadu is seeking to remove the ban on Jallikkattu. Agitatations are erupted in allover the state. Readers can register their opinion on Jallikkattu here.