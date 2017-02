ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில் நீதி நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது: மு.க.ஸ்டாலின்

ஏர்செல் - மேக்சிஸ் வழக்கில் நீதி நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The Maran brothers have been discharged in the Aircel-Maxis case. DMK's working president m.k.stalin welcome the verdict of Aircel-Maxis case