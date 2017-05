தாம்பரம் விமானப்படை தளத்தில் துப்பாக்கியால் சுட்டு ஏர்மேன் தற்கொலை

சென்னை தாம்பரத்தில் விமான படை தளத்தில் ஏர்மேன் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

English summary

A 23 year old airman name Sabeer singh commits suicide at the Indian Air Force Station, Tambaram, on Thursday.