ஆர்.கே.நகரில் வேட்புமனு நிராகரிப்பு.. சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சமகவினர் கைது

வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை கண்டித்து திருவெற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சமகவினரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

English summary

AISM Party candidate's nomianation paper has been found invalid and rejected in R K Nagar. AISM cadres arrested for protesting road blocked