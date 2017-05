குடிக்கவா சொல்கிறீர்கள்.. நான் படிக்கிறேன்! டாஸ்மாக்கிற்கு எதிராக களமாடும் 7 வயது சிறுவன் ஆகாஷ்

குடியை விடு படிக்க விடு போராட்டத்தை கையில் எடுத்திருக்கும் மாணவன் ஆகாஷ் காந்திய வழியில் மதுக்கடைகள் முன்பு படிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 17:32 [IST]

English summary

7 years old student from Kanchipuram asks TN government why Tasmacs weren't fully closed in the state and also told to close the Tasmac shops will protest by Gandhiyan way.