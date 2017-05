டாஸ்மாக் கடையை மூடுங்க... சிறுவன் ஆகாஷ் தலைமையில் படூரில் போராட்டம்

கேளம்பாக்கம் அருகே படூரில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக சிறுவன் ஆகாஷ் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Akash stages protest against liquor shop in TN Aakash’s demands close the liquor shop and false cases against the people who protested against the liquor shop.