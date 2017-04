இன்று அட்சய திருதியை... உங்கள் வீட்டில் பொன்மழை பொழிய தானம் செய்யுங்கள்!

அட்சய திருதியை நாளில் தானம் செய்தால் செல்வம் பெருகும் உணர்த்தியுள்ளார் ஆதி சங்கரர். ஏழை வீட்டில் தங்க நெல்லிக்கனி பொழியச் செய்த நாள் அட்சய திருதியை நன்னாள்.

English summary

Akshaya Tritiya is about the Kanakadhaara Stotram. Devi Mahalakshmi was pleased and she showered the lady’s house with Golden Gooseberries. This incident is supposed to have happened on Akshaya Tritiya Day.