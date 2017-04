அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்கினால் தோஷம்... வாட்ஸ் அப்பில் வேகமாக பரவும் தகவல்

அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்கினால் தோஷம் ஏற்படும் என்று வாட்ஸ் அப்பில் ஒரு தகவல் வேகமாக பரவி வருகிறது.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 13:00 [IST]

English summary

Though crowd in jewel shop on the account of Akshaya Tritiya, a viral video roams that buying gold is not good in that day.