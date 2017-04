அட்சய திருதியை நாளில் தங்கம் வாங்க நல்ல நேரம் எது தெரியுமா?

அட்சய திருதியை தினத்திற்கு இன்னும் 10 நாட்களுக்கு மேல் உள்ள நிலையில் இப்போதே நகைகளை முன்பதிவு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டனர்.

English summary

Akshaya Tritiya is highly auspicious and holy day for Hindu communities. It falls during Shukla Paksha Tritiya in the month of Chithirai.