6 மணிக்குள் அனுமதி, இல்லாவிட்டால் 50 அதிமுக எம்.பிக்களும் விலக வேண்டும்- அலங்காநல்லூர் மக்கள் கெடு

மாலை 6 மணிக்குள் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தமிழக எம்.பிக்கள் 50 பேரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என அலங்காநல்லூரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் கெடு விதித்து தீர்மானம் நிறை

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:00 [IST]

English summary

Aggrieved people of Alanganallur have issued an ultimatum to the ADMK MPs and MLAs to bring out an ordinance for Jallikattu by 6 PM today.