எங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு நிரந்தரமாக நடக்கனும், அவ்வளவுதான்... அலங்காநல்லூர் மக்கள் ஒரே போடு!

நிரந்தரமாக ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வேண்டும். அதை மட்டுமே ஏற்போம் என்று அலங்காநல்லூர் மக்கள் கூறி விட்டனர்.

English summary

People in the famous Alanaganllur village are not happy with CM's announcement on Jallikattu.