ஜல்லிக்கட்டு.. விறுவிறுவென தயாராகி வரும் அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, அவனியாபுரம்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற உள்ள அலங்காநல்லூர், பாலமேடு, அவனியாபுரத்தில் ஏற்பாடுகள் விறுவிறுப்பாக தயாராகி வருகின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Alanganallur, Palamedu and Avaniyapuram are gearing up for Jallikattu. Alanganallur Jallikattu held on February 1.