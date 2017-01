அலங்காநல்லூர் வாடி வாசல் தயார் - அவசர சட்டம் இயற்றிய உடன் ஜல்லிக்கட்டு

தமிழகத்தில் அவசரசட்டம் இயற்றிய பின்னர் உடனடியாக ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ஏதுவாக அலங்காநல்லூர் வாடிவாசல் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 8:41 [IST]

English summary

We are waiting for the State Government to promulgate an ordinance, said Madurai district collector and secretary of Alanganallur Jallikattu Vizha Committee