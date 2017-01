அலங்காநல்லூரில் தடையை மீறி நாளை ஜல்லிக்கட்டு.. போலீசார் குவிப்பு.. பதற்றம் அதிகரிப்பு

மதுரை அலங்காநல்லூரில் தடையை மீறி நாளை ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறாமல் இருக்க போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அங்கு பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Alanganallur Jallikattu may be held tomorrow, heavy police protection in Madurai.