அலங்காநல்லூர், பாலமேட்டில் நடைபெற இருந்த ஜல்லிக்கட்டு திடீர் ஒத்திவைப்பு !

அலங்காநல்லூர், பாலமேட்டில் நடைபெற இருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 19:09 [IST]

English summary

Jallikattu Committee announced that Alanganallur and Palamedu jallikattu contest Date has postponed