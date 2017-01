அலங்காநல்லூரில் முன்னெச்சரிக்கை கைது மட்டுமே- மாணவர்கள் விடுதலை உறுதி- எஸ்.பி. விஜயேந்திர பிதாரி

அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள், மாணவர்கள் முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கையாக மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக எஸ்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:07 [IST]

Madurai district superintendent of police Vijayendra S Bidari told Alanganallur people, protesters will soon release, no case file against protestors.'