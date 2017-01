ஜல்லிக்கட்டு… சமூக வலைதளத்தில் ட்ரெண்டிங் ஆன #alanganallur

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படுவதால் இன்று ‘அலங்காநல்லூர்’ சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்டிங் ஆகியுள்ளது.

English summary

Alanganallur has become trending in social media after held mass protest to lift ban on Jallikattu in there.