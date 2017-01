ஒரு காளையும் தர மாட்டோம்.. அலங்காநல்லூர் அதிரடி... ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முடியாமல் தவிக்கும் தமிழக அரசு

ஜல்லிக்கட்டை நடத்த முடியாத நிலையை அலங்காநல்லூர் மக்கள் ஏற்படுத்தியிருப்பதால் தமிழக அரசு பெரும் குழப்பத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Alanganallur people are being defiant as CM OPS is camping in Madurai to hold Jallikattu. People have rejected the Jallikattu Ordinance.