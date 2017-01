முதல்வர் ஓபிஎஸ் வருகைக்கு எதிர்ப்பு... சாலையில் பள்ளம் தோண்டி திரும்பி போகச் சொல்லும் கிராம மக்கள்

அலங்காநல்லூர் வரும் முதல்வருக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதற்காக சாலையில் பள்ளம் தோண்டியும் மணல் மூட்டைகளை அவர்கள் அடுக்கி வைத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 9:37 [IST]

English summary

In Madurai Alanganallur people opposing for Chief minister O.Paneerselvam to begin jallikattu. The protesters dugs groove in the road and has piled sandbags.