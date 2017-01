மீண்டும் போர்க்களமாக அலங்காநல்லூர்- கைதானோரை விடுவிக்க கோரி மறியல்- ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்பு!!

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய இளைஞர்களை விடுவிக்க கோரி அலங்காநல்லூரில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் மீண்டும் பதற்றம் உருவாகியுள்ளது.

English summary

Alanganallur people staged road roko to demand to release the students, youths who protest Jallikattu for 21 hours.