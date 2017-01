ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி அலங்கநால்லூர் மக்கள் நாளை ரயில் மறியல்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூர் மக்கள் நாளை ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madurai district Alanganallur people urged State and central government permit Jallikattu to stage protest Rail roko tomorrow for Jallikattu.