அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு விழாவுக்கு நீங்களும் வாங்க.. ஸ்டாலினுக்கு கிராம மக்கள் நேரில் அழைப்பு

அலங்காநல்லூரில் வரும் 10ம் தேதி நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கு மு.க. ஸ்டாலினை கிராம மக்கள் நேரில் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

English summary

A team from Alanganallur and Palamedu invited the opposition leader M.K. Stalin to Jallikattu.