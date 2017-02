படிப்படியாக மது விலக்கு.. சொல்கிறார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!

தமிழகத்தில் படிப்படியாக மதுவிலக்கு கொண்டு வரப்படும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று அறிவித்தார்.

English summary

Alcohol Prohibition is implemented by gradually said CM Edapadi Palanisamy today.