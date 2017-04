எல்லாமே இரட்டை இலைக்காகத்தான்.. விருப்பத்தை வெளிப்படுத்திய செங்கோட்டையன்

இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்கத்தான் இரு அணிகளின் இணைப்பை விரும்புகிறோம் என்று செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Informal meetings continued with OPS team for merger, said Minister Sengottaiyan.