அதிமுக பொதுச் செயலராக தயங்கும் சசிகலா... தூண்டிவிடும் மன்னார்குடி கேங்!

மத்திய அரசின் நெருக்கடியால் அதிமுக பொதுச்செயலராவதற்கு சசிகலா தயங்குகிறார்; ஆனால் அவரை பொதுச்செயலராக்குவதில் மன்னார்குடி கோஷ்டி படுமும்முரமாக இருக்கிறது.

English summary

The ADMK general council is scheduled to meet on December 29, but Sasikala has been cautious about taking on the mantle of party general secretary post.