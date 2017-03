நேரம் சரியில்லை... ஜெ. இறந்து விட்டார்.. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் வினோத விளக்கம்!

ஜெயலலிதாவிற்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த சிகிச்சை அளித்தும் அவர் உயிரிழந்தது நமக்கு நேரம் சரியில்லை என்றுதான் கூற வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Medical council of India has said that it is all our time we lost Jayalalitha.