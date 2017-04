பெண்கள் மீதான தாக்குதலைக் கண்டித்து திருப்பூரில் அனைத்துக்கட்சி சார்பி போராட்டம் - வீடியோ

திருப்பூரில் அண்மையில் மதுக்கடைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறை தடியடி நடத்தியதைக் கண்டித்து அனைத்துக்கட்சி சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

All parties were conducting protest in Tirupur against the lahti charage on the public who were protetsing against tasmac.