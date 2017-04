22ம் தேதி கண்டன பொதுக்கூட்டம், 25ல் "பந்த்"..திமுக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு!

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் வரும் 25ஆம் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 9:48 [IST]

English summary

All parties meeting held today in Chennai Arivalayam at the leadership of DMK working president Stalin. Strike will be held in tamilnadu on 25th of this month decided in all party meeting at the leadership of DMK