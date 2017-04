திமுகவின் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கண்துடைப்பு நாடகம்... அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு

அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவதன் மூலம் திமுக கண்துடைப்பு நாடகத்தை அரங்கேற்றுகிறது என்று தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president today called for all party meeting. Minister Sellur Raju says it is a eye wash programme and DMK is a main reason for farmers issues.