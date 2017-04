விவசாயிகளுக்காக தவிர அரசியல் நோக்கத்துக்காக அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் அல்ல.. மு.க.ஸ்டாலின்

விவசாயிகளின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக மட்டுமே அனைத்து கட்சிக் கூட்டமே தவிர அரசியல் நோக்கத்துக்கானது அல்ல என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK has called for all party meeting today. After meeting all parties's head commented over this meeting.