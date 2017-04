எல்லா எம்.எல்.ஏக்களும் தினகரனோடுதான் இருக்காங்களாம்.. அவரே சொல்கிறார் !

கட்சியில் எனக்கு எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. அனைத்து சட்டசபை உறுப்பினர்களும் எங்களோடுதான் உள்ளனர். விரைவில் ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 10:06 [IST]

English summary

All the AIADMK MLAS are with me, says TTV Dinakaran in a brief press meet at his residence in Chennai.