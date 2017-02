ஓ.பி.எஸ்., சசிகலா, தீபா.. ஜெ. மரணத்தை, ஆளாளுக்கு அரசியல் லாபத்திற்கு பயன்படுத்தும் கொடுமை!

அதிமுகவில் ஆளாளுக்கு தங்களுக்கு அரசியல் லாபம் என கருதும் நேரத்தில் எல்லாம் ஜெயலலிதா மரணத்தை வைத்து விளையாடிக்கொண்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 16:44 [IST]

English summary

All the AIADMKians are playing political game with Jayalalitha demise, as they are raising the issue when they wants political mileage.