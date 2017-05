ஜெயலலிதாவின் கண் அசைவுக்கு பயந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போது ரிலாக்ஸாக இருக்கிறார்கள்.. சசி கணவர் நடராஜன்!

ஜெயலலிதாவின் கண் அசைவுக்கு பயந்தவர்கள் எல்லாம் இப்போது ரிலாக்ஸாக உள்ளனர் என சசிகலாவின் கணவர் நடரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala's husband Natarajan said that all those who were afraid of Jayalalitha's eye movement are now relaxed. He also urged the authorities to change immediately.