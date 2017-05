உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் திமுகவுடன்தான் கூட்டணி… ஒன்இந்தியாவிடம் மனம் திறந்த திருநாவுக்கரசர்: வீடியோ

உள்ளாட்சித் தேர்தலிலும் திமுகவுடன்தான் கூட்டணி வைப்போம் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Alliance continue with DMK in local body elections, said TN Congress leader Thirunavukarasar to Oneindia.