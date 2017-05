உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக உடன் கூட்டணி? - டுவிட்டரில் பதிவிட்ட ஓபிஎஸ்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக உடன் கூட்டணி அமைப்பது என்பது பற்றி பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்று ஓபிஎஸ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

We mean that only after the announcement of Local body elections we will think about the Alliance with any political party. https://t.co/G1ZeoV3UBT

We will take a decision on alliance with BJP once local body elections are announced.

English summary

