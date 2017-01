ஜல்லிக்கட்டு நடந்தால் மட்டுமே போராட்டத்தை கைவிடுவோம்- முதல்வரிடம் உறுதி

ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடையை நீக்கினால் மட்டுமே போராட்டத்தை கைவிடுவோம் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் போராட்டக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

The students who are staging protest in Marina beach have demanded the CM that he should allow to hold Jallikattu first.