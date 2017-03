உயிருள்ளவரை சசிகலா அணியில்தான் இருப்பேன்.. சொல்கிறார் மாஜி அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

ஓபிஎஸ் அணிக்கு செல்ல உள்ளதாக வெளியான தகவலை முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மறுத்துள்ளார்.

English summary

Former minister senthil balaji has said, i am Always support with sasikala camp