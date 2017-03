வங்கிகளை அபராதம் விதிக்க அனுமதிப்பது நம்பிக்கை துரோகம்.. மத்திய அரசு மீது அன்புமணி பாய்ச்சல்

வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து வங்கிகள் அபராதம் வசூலிப்பதை ரத்து செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

MP Ambumani Ramadass accuses central government to permit banks to charge penalty for deposits and withdraws. He is urging central government to order banks to withdraw their announcement.