டாஸ்மாக் கடை சூறையாடல்... அழிஞ்சிகுப்பத்தில் பெண்கள் மீது போலீஸ் தடியடி

வேலூர் மாவட்டம் அழிஞ்சிக்குப்பம் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடிய பெண்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர்.

Ambur police lathicharge protesters demanding shutdown of liquor shop in Azhingikuppam residencial area.

