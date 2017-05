எங்க "கலரை" தொடாதே.. அதிமுகவை எதிர்த்து கிளம்பும் புது அக்கப்போரு!

தங்கள் கொடியின் அடிப்படை நிறங்களை அதிமுக பயன்படுத்தக் கூடாது என்று அண்ணா எம்ஜிஆர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam sticked posters around South Chennai demands ADMK not to use their party's basic colours of black, white and red in ADMK flag