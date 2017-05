வட மாவட்டங்களில் ஆலங்கட்டி மழை தாலாட்ட வந்துச்சு டோய்!...

தமிழகத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் அனலில் தகித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் விழுப்புரம், திண்டிவனம், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்றுடன் ஆலங்கட்டி மழை பெய்துள்ளது.

Tn's north districts received cloud bust and heavy windblow makes people who were suffered of summer heat.