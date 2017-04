அம்மா உணவகம் மூலம் மக்கள் மனதில் வாழும் ஜெயலலிதா-வீடியோ

ஜெயலலிதா மறைந்து விட்டாலும் அவர் அறிமுகப்படுத்திய அம்மா உணவகங்கள் மூலம் அவர் மக்கள் மனதில் வாழ்ந்து வருகிறார்.

English summary

Amma canteen are being useful for the poor peoples. Jayalalitha lives through Amma canteens even she died.