அம்மா திட்டங்களின் பெயர்களை அரசுத் திட்டங்கள் என்று மாற்ற வேண்டும்: ராமதாஸ்

அம்மா திட்டங்களின் பெயர்களை அரசுத் திட்டங்கள் என்று மாற்ற வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

PMK founder Ramadas urges that Amma scheme names must change as government scheme. Ramadas demanding that Governor should take action on the government running by the name of culprits.