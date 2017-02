"சின்னம்மா" சிறைக்குப் போனதும் ஜெ. சமாதியில் பாட்டு நின்னு போச்சே.. தொண்டர்கள் ஷாக்!

அதிமுகவில் அதிகாரச் சண்டை உச்சத்தில நடந்து வருவதால் அக்கட்சியின் தலைவர் ஜெயலலிதாவை யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை. அவரது சமாதியில் பாடப்படும் வானமே இடிந்தது பாட்டு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Amma song stopped at Marina, where Jayalalitha laid to rest after 2 month, ADMK cadres shocked.