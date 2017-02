ஓரளவுக்கு மேல் பொறுக்க மாட்டோம்.. வன்முறையைத் தூண்டும் சசிகலாவின் பேச்சு

நான் எதற்கும் அஞ்சப் போவதில்லை ஓரளவிற்கு மேல்தான் நாம் பொறுமையை கையாள வேண்டும் அதற்கு மேல் நாம் ஒன்று சேர்ந்து செய்ய வேண்டியதை செய்வோம் என்று வன்முறை தூண்டும் வகையில் சசிகலா பேசியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 14:25 [IST]

English summary

Sasikala told that, Amma has given me 1.5 crore party brothers and sisters. When they are with me,the sinister intentions of many will not harm me.