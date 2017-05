சவுடாம்பிகை அம்மனுக்கு கரகம்... முளைப்பாரி - எங்க ஊர் திருவிழா

கிராமங்களில் நடைபெறும் பொங்கல் உற்சவ விழாவில் பங்கேற்பது மனதிற்கு இதமானது. உற்சாகம் தரக்கூடியது.

English summary

On May 23 and 24th 2017, the village Kunnathur near Madurai celebrated the Amman Karagam and Mulaipari festival for their Savudambigai Amman temple.